Ubriachi e senza patente sfuggono al controllo: rintracciati e denunciati

Due uomini, originari sono stati denunciati dalla Polizia locale di Piacenza per guida in stato di ebbrezza. Alla vista di un posto di controllo in piazzale Libertà i due, al volante di altrettante auto, hanno svoltato in una via laterale cercando di far perdere le proprie tracce. La manovra ha insospettito gli agenti che li hanno rintracciati mentre stavano parcheggiando.

Complessivamente, a bordo delle due auto c’erano cinque persone, ma i due uomini alla guida erano senza patente ed entrambi in stato di ebbrezza. Originari dell’Ecuador, uno di loro aveva la patente revocata mentre l’altro non l’ha mai conseguita.

tasso alcolemico

Sottoposti alla misurazione del tasso alcolemico, entrambi hanno superato il massimo consentito per legge (1,5 grammi per litro di sangue), anche se uno dei due si è rifiutato di eseguire la seconda rilevazione di rito. Per questo motivo la sua auto è stata posta sotto sequestro amministrativo ai fini della confisca. La seconda auto, invece, in quanto non di proprietà del guidatore ma del passeggero, è stata sottoposta a fermo amministrativo. Per ciascuno dei due sono scattate sanzioni che vanno da un minimo di 3.570 euro, se pagata entro cinque giorni, a un massimo di 5.100 euro con pagamento in sessanta giorni, oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dal Codice della strada.