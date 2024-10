All’esame della patente con gli auricolari nascosti sotto la suola: due denunce

Nelle ultime settimane, in due diverse occasioni, le volanti della questura di Piacenza hanno denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato un romeno e un albanese per aver superato con esito positivo l’esame della patente in maniera fraudolenta.

Più precisamente, entrambi i soggetti sono stati segnalati dal responsabile della sicurezza in servizio presso la motorizzazione civile in quanto, durante lo svolgimento dell’esame, sono stati notati atteggiamenti sospetti. In particolare, è stato riscontrato l’utilizzo di auricolari, consentiti soltanto ai cittadini stranieri che necessitano di traduzione.

Tuttavia, l’atteggiamento sospetto unito all’utilizzo di un auricolare, ha indotto gli operatori della motorizzazione a richiedere l’intervento della polizia.

In entrambe le occasioni i soggetti coinvolti, alla presenza delle forze dell’ordine, hanno consegnato gli strumenti utilizzati per sostenere l’esame. In un caso, il denunciato aveva occultato sotto i capelli, nella parte posteriore della nuca, un apparecchio ricetrasmittente, mentre nell’altro caso il telefono era stato nascosto sotto la suola della scarpa.

Le volanti, giunte sul posto, hanno sequestrato gli apparecchi utilizzati dai soggetti,

i quali sono stati identificati e denunciati. Gli agenti hanno inoltre provveduto ad individuare i complici che, da remoto, hanno aiutato i due stranieri fornendo loro le risposte corrette.