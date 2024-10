Il maltempo non abbandona Piacenza: pioggia fino a domenica e rischio frane

La provincia di Piacenza resterà nella morsa del maltempo fino a domenica 27 ottobre.

Il cielo cupo e grigio che sta caratterizzando le ultime giornate non ha nessuna intenzione di abbandonare il Piacentino. Mentre, nella giornata di oggi – venerdì 25 ottobre – si alternano precipitazioni di lieve intensità prosegue la conta dei danni soprattutto in Val d’Arda.

Ad avere avuto la peggio il territorio comunale di Lugagnano. La strada che collega Chiavenna Rocchetta a località Torricella resterà chiusa ancora a lungo. Lì il torrente Chiavenna ha eroso l’asfalto mangiandosi letteralmente l’argine a lato della carreggiata danneggiando anche canali e tubature. Sono diverse però le arterie stradali colpite dal maltempo dei giorni scorsi: asfalti sgretolati, ghiaia sparsa e argini franati.

A Roveleto, la piena del Chiavenna è passata senza lasciare dietro di sé particolari danni. Anche se giardini e cortili a lato del letto del fiume sono stati completamente allagati.

EVENTI RIMANDATI E PREVISIONI METEO

A causa delle intense precipitazioni dei giorni scorsi sono state annullate o rimandate alcune iniziative podistiche come l’inaugurazione dei sentieri dell’Area del Piacenziano che sarebbe dovuta partire proprio da località Torricella. Rimandata a sabato prossimo anche la camminata targata Promis e Utc tra le colline di Gropparello.

Per quanto riguarda le previsioni, le piogge torneranno a farsi sentire dalla prima mattina di domani, sabato 26 ottobre. La perturbazione durerà per tutta la giornata di sabato. Per le schiarite invece si dovrà aspettare il pomeriggio di domenica.