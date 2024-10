Lo sviluppo economico nel mondo agricolo e industriale: alle 21.00 focus a Nel Mirino

Agricoltura e mobilità in primo piano a “Nel Mirino”. Stasera, venerdì 25 ottobre, alle 21.00 la trasmissione di approfondimento di Telelibertà condotta dai giornalisti Nicoletta Bracchi e Thomas Trenchi affronterà lo spinoso problema dello sviluppo economico legato al mondo agricolo e industriale, in particolare di che cosa può fare la Regione Emilia Romagna in merito, del territorio di Piacenza che da sempre riveste un ruolo strategico e della transizione “green”.

Se ne parlerà con alcuni esperti ospiti in studio: la rappresentante degli studenti universitari del corso di Medicina in inglese, Alice Lombardelli, il presidente di Confindustria Piacenza Nicola Parenti, il presidente di Terrepadane Marco Crotti e il presidente di Confapi Industria Giacomo Ponginibbi.

Nella seconda parte del programma ci sarà invece un focus sulla mobilità piacentina per spiegare quali sono le maggiori difficoltà che incontrano i pendolari, come migliorare il trasporto pubblico e la possibile transizione verso l’elettrico: Lombardelli, Parenti e Ponginibbi lo affronteranno insieme a Nicola Contardi dell’associazione Pendolari di Piacenza.

Come sempre, le puntate di “Nel mirino” si possono vedere anche on demand sul portale www.teleliberta.tv.