Mamma a processo, è accusata di aver maltrattato le due figlie

In pieno inverno arrivavano a scuola in bicicletta indossando soltanto una maglietta di cotone. Non avevano né un maglione, né un giubbotto. Le due ragazzine legavano le loro bici ed entravano in classe intirizzite dal freddo. Per gli insegnanti delle scuole medie di un paese della provincia è stato questo il campanello d’allarme che ha fatto scattare il sospetto di una situazione critica in famiglia.

L’intervento di una psicologa e dei servizi sociali ha fatto emergere un quadro critico: botte, umiliazioni, urla e sgridate fuori misura da parte della madre. Il padre, compagno della donna, ha successivamente presentato una denuncia. Dall’indagine dei carabinieri, coordinata dal pubblico ministero Daniela Di Girolamo, è scaturito un processo per maltrattamenti nei confronti della donna, difesa dall’avvocata Eufrasia Grazia Longo. Ieri hanno sfilato i primi testimoni davanti ai giudici Alessandro Rago (presidente), Isabella Farini e Ivan Borasi per ricostruire i fatti che sarebbero avvenuti tra il 2019 e il 2020.