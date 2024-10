Napoleone e i vini piacentini: stasera a “ColtiviAmo Piacenza”

Proseguono gli appuntamenti con ColtiviAmo Piacenza, il format di Telelibertà ideato e condotto da Marzia Foletti, che si propone di valorizzare le eccellenze del territorio. Questa sera, alle 20:30, il focus sarà interamente dedicato ai vini piacentini, un patrimonio enologico che affonda le sue radici in una tradizione secolare.

La provincia di Piacenza, con il suo affascinante paesaggio collinare e i fiumi che la attraversano, è un territorio ideale per la viticoltura. Qui, i vini vengono prodotti seguendo disciplinari rigorosi, che rispettano la storia e le caratteristiche del territorio. Tra i protagonisti della viticoltura piacentina spiccano i vitigni autoctoni come la Barbera, la Bonarda e il Gutturnio che è diventato il simbolo stesso della produzione vinicola locale. A fianco di questi, non mancano i bianchi aromatici come l’Ortrugo e la Malvasia. Le denominazioni di origine controllata (DOC) della provincia, come la Colli Piacentini, sono garanzia di qualità e tradizione.

OSPITI DI COLTIVIAMO PIACENZA SU TELELIBERTÀ

Partecipano alla puntata Marco Profumo presidente del Consorzio Tutela Vini Doc Colli Piacentini, Giuseppe Gaddilastri, presidente Cantina di Vicobarone, Carlo Barocelli, responsabile Cantina sociale di Vicobarone, Saverio Callaci, enologo di Vicobarone, Enrico Sgorbati, titolare azienda agricola Torre Fornello, Patrizio Campana, consigliere Consorzio vini DOC colli piacentini, Stefano Pizzamiglio, titolare museo della Vite e del Vino.