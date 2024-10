Piazza Cittadella: l’ex autostazione dei bus non c’è più, demolizione completata

Un cumulo di macerie è quel che resta dell’ex autostazione dei bus di piazza Cittadella a Piacenza. I lavori di demolizione dell’edificio sono ormai terminati.

Si è proceduto inizialmente all’abbattimento della parte centrale, non portante, per proseguire con il resto della struttura. A “osservare” ciò che resta dell’autostazione ci sono gli alberi, tigli e cedri, i cui tronchi sono stati protetti con pannellature in legno.

Fuori dal cantiere sono sempre presenti, sotto un gazebo, i rappresentanti delle associazioni che hanno raccolto firme contro l’abbattimento delle piante.

IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI