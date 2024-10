Saranno abbattuti i due platani malati sul Facsal: 10 nuovi esemplari in arrivo

Lungo il Pubblico Passeggio a Piacenza il Comune procederà all’abbattimento di due esemplari di platano il prossimo lunedì 28 ottobre. Questa decisione è stata presa in seguito alla scoperta di un patogeno responsabile del cancro colorato del platano.

La regione Emila Romagna, in collaborazione con il servizio fitosanitario provinciale, ha avviato un monitoraggio sul territorio. Il fungo, altamente infettivo, richiede misure urgenti per prevenire la diffusione della malattia, come previsto dal decreto ministeriale del 29 febbraio 2012, successivamente aggiornato nel 2015.

L’abbattimento non riguarderà solo il platano malato, ma anche quello adiacente,

per evitare il rischio di contagio.

Il provvedimento, inoltre, ricorda che “è vietato effettuare potature o abbattimenti di platani senza l’autorizzazione del settore fitosanitario, eccetto per motivi di sicurezza. Nelle aree colpite, non sarà possibile piantare nuovi platani, a meno che non si tratti della varietà resistente Vallis Clausa.

Dieci nuovi esemplari di questa varietà saranno piantati lungo il Facsal e altri due in via Tramello.