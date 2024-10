Studiare all’estero con Intercultura: borsa di studio della Fondazione

Per il sesto anno consecutivo, la Fondazione di Piacenza e Vigevano offre una borsa di studio parziale di 5mila euro per studenti meritevoli delle scuole superiori della provincia. Destinata ai ragazzi nati tra il 1° luglio 2007 e il 31 agosto 2010, la borsa supporta la partecipazione a programmi scolastici trimestrali, semestrali o annuali all’estero.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 novembre 2024, con un processo di selezione che include prove online e colloqui. Un incontro informativo si terrà il 27 ottobre alle ore 10.00 presso l’Auditorium della Fondazione.

Le partenze sono previste per l’estate 2025. L’esperienza all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate, la frequenza di una scuola locale e gli studenti verranno seguiti passo passo da un gruppo di volontari presenti in loco.

Gli studenti partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni fase del programma. Roberto Ruffino, segretario generale di Fondazione Intercultura, ha espresso soddisfazione per l’impegno nella formazione internazionale. Testimonianze di ex partecipanti evidenziano l’arricchimento personale e culturale di queste esperienze. Per maggiori dettagli, visitare il sito di Intercultura.