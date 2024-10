Tragedia in via IV Novembre: ragazzina precipita dal settimo piano e muore

Tragedia questa mattina in via IV Novembre, a Piacenza. Un ragazzina di 14 anni ha perso la vita cadendo dal terrazzino di una soffitta al settimo piano di un palazzo, dopo un volo di 10 metri finito su un balcone sottostante. Il personale del 118 accorso sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per capire le motivazioni e la dinamica di quanto accaduto, per il momento tutte le piste restano aperte. Sul posto il maggiore Michele Mezzetti che guida il Nucleo Investigativo.

I militari, oltre agli accertamenti tecnici, stanno ascoltando alcune persone, tra cui un coetaneo della giovane che sarebbe stato con la 14enne e che ha chiamato subito i soccorsi.