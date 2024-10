Un albero piantato a Gerusalemme in onore di Emanuele Ricifari

”Un albero è stato piantato sulle colline di Gerusalemme in onore di Emanuele Ricifari”. Così recita un documento fatto pervenire al dirigente generale di polizia, che oggi lavora a Roma nello staff del capo della Polizia. Per molti anni aveva lavorato come funzionario di polizia alla questura di Piacenza, successivamente come dirigente a Brescia e come questore a Caltanissetta.

la motivazione

“Mi è stato concesso per il mio interessamento a figure di uomini della polizia che si erano prodigate in favore degli ebrei durante le persecuzioni naziste” ha spiegato Ricifari a Libertà. Fin dai tempi in cui era in servizio a Piacenza si era infatti interessato per promuovere la figura di Giovanni Palatucci, questore reggente di Fiume, vittima dell’olocausto per avere salvato la vita a numerosi ebrei italiani e stranieri. Palatucci fu insignito della medaglia d’oro al valor civile.

A piacenza il 21 febbraio

Ricifari ha sempre dimostrato spiccata sensibilità per i suoi colleghi, che nel passato hanno dato la vita per aiutare gli altri, non solo gli ebrei, ma anche vittime del terrorismo o della criminalità organizzata. Ha spesso promosso attività antirazziste, anche da questore a Caltanissetta, o da vicario a Brescia lungo lago allora ero vicario sul lungo lago a Sirmione e in particolare a supporto delle comunità ebraiche.

Il prossimo 21 febbraio il dirigente generale di polizia sarà a Piacenza per tenere una conferenza con il giornalista Piero Badaloni.