Vicobarone: nuove proposte per il futuro del salone parrocchiale

A Vicobarone si intensifica il dibattito su cosa fare con il salone parrocchiale, recentemente danneggiato dal crollo del tetto avvenuto a fine agosto.

Se da una parte c’è chi propone di chiedere alla parrocchia di cedere gratuitamente l’immobile al Comune per avviare una ristrutturazione e affidarne la gestione alle associazioni locali, dall’altra emergono idee più radicali: “La proposta che chiediamo di valutare, al pari dell’altra – ha affermato Sabrina Silva, che è alla guida di un gruppo di compaesani – è quella di chiedere il trasferimento della proprietà, a titolo gratuito, dell’intero stabile per poi demolirlo e riqualificare tutta l’area, mettendo in sicurezza il vicino incrocio, magari con una rotatoria. Al posto del salone – aggiunge – si potrebbe pensare ad esempio ad uno spazio verde pubblico”

Il crollo del tetto, fortunatamente senza feriti, ha riacceso le polemiche in paese e ora l’attenzione è rivolta al futuro di questo spazio. Le idee si moltiplicano e il dibattito rimane aperto, con la comunità che attende di conoscere le decisioni che verranno prese.