Ladri in tabaccheria nella notte: braccati, abbandonano la refurtiva e fuggono

Furto nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre ai danni di una tabaccheria di piazzale Libertà a Piacenza. Ignoti si sono introdotti nell’esercizio commerciale scassinando la saracinesca per poi impossessarsi del fondo cassa e di pacchetti di sigarette.

L’allarme ha allertato le pattuglie di Sicuritalia e il loro arrivo ha messo in fuga i ladri che hanno cercato riparo in un parco pubblico delle vicinanze. Sono stato però notati dalle guardie giurate, coordinate via radio con il 113. Sentitisi braccati i ladri sono fuggiti abbandonando il bottino e facendo perdere le proprie tracce. La refurtiva recuperata infine è stata consegnata al proprietario.