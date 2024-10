McDonald’s pronto, sulla via Emilia a Fiorenzuola apre il nuovo ristorante

Aprirà al pubblico il 6 novembre il McDonald’s di Fiorenzuola, sulla via Emilia in direzione Piacenza, in un’area completamente riqualificata. Il taglio del nastro con le autorità è stato fissato per il 17 novembre, una domenica pomeriggio di festa per tutte le famiglie, aperta alla cittadinanza.

“Il ristorante impiegherà a regime 35 persone”, spiega Fabio Calabrese, licenziatario degli 8 ristoranti della catena per l’area di Piacenza, Stradella e Voghera – La ricerca del personale era iniziata già a fine estate con il Job Tour e si erano presentati ai colloqui preliminari organizzati in auditorium San Giovanni (sede municipale) circa 80 persone. La ricerca di personale non si ferma perché ci sono ancora alcune posizioni aperte”.

Quello di Fiorenzuola è il quinto punto vendita della catena di ristoranti McDonald’s sul territorio Piacentino: ci sono i tre ristoranti di Piacenza e quello di Castel San Giovanni. Circa 450 i metri quadrati i coperti, un centinaio quelli per l’area esterna di pertinenza del locale.

Per gli arredi e gli spazi interni è stato seguito un nuovo format della catena di ristorazione chiamato ‘stile Luna’, con arredi di design e materiali sostenibili; illuminazione, è giocato su linee curve, tavolate di forme diverse, aperture ad oblò. Le forme – in particolare le aperture a oblò di e alcune sedute semicircolari – ricordano persino quello che qui sorgeva anni fa: la discoteca Scacco Matto, che era chiusa da anni e il cui edificio, ormai vecchio e abbandonato, era stato demolito ad aprile. Lo Scacco venne inaugurato il 21 ottobre del 1970.

Oggi a distanza di oltre mezzo secolo questa zona torna ad animarsi di persone e magari di giovani, sia come clientela che come personale impiegato (il 55% dei dipendenti della catena ha meno di 29 anni e il 32% è studente).