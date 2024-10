Ragazzina morta dopo la caduta, si indaga per omicidio

Ci sono sviluppi nelle indagini relative alla tragica morte della 13enne precipitata ieri mattina, 25 ottobre, da un palazzo di via IV Novembre a Piacenza.

L’ipotesi di reato sulla quale indagano i carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dalla Procura dei minori di Bologna, ora è omicidio volontario.

Secondo quanto riporta l’Ansa, iscritto nel registro degli indagati risulta il 15enne che era con lei al momento della tragedia. Il ragazzo ha ricevuto un avviso di garanzia in vista dell’autopsia fissata per lunedì 28 ottobre.

Il giovane era stato a lungo interrogato e in seguito rilasciato. In questi casi si tratta di un atto dovuto per consentire al giovane una difesa.

Le indagini proseguono per far luce sulla vicenda. “Al momento non è ancora possibile esprimersi sulla natura accidentale o volontaria della caduta, né se la stessa sia stata procurata da terzi”, aveva spiegato in mattinata il procuratore Giuseppe Di Giorgio.

Sono in corso “serrate indagini” per ricostruire l’accaduto attraverso accertamenti tecnici sui luoghi e sulle cose sequestrate, tra cui il cellulare della ragazza e l’audizione di persone informate sui fatti.

Il giovane è difeso dall’avvocato Ettore Maini, mentre la madre della ragazza dall’avvocata Lorenza Dordoni.