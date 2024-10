Tristezza e commozione al liceo Colombini, la preside: “Giornata di grande dolore”

Sgomento e tristezza al liceo Colombini, dopo la tragedia di ieri. La commozione per la tragica scomparsa di Aurora è forte anche oggi, nonostante sia stata la sua scuola per poche settimane. Aurora frequentava la prima dell’indirizzo economico sociale nella succursale B di via Negri a poche centinaia di metri da casa sua.

Abbiamo incontrato la preside, Monica Ferri, per raccogliere la sua testimonianza.