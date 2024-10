Vaccinazioni antinfluenzale e covid, nuovo calendario open day Ausl sul territorio

Nuovo calendario di appuntamenti sul territorio per la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid messa a disposizione gratuitamente per i cittadini. Durante le sedute aperte e gratuite riservate a determinate categoria di cittadini è possibile fare la sola vaccinazione antinfluenzale, la sola vaccinazione anti-Covid o entrambe le vaccinazioni contestualmente.

le prossime date

Le prossime date programmate sono lunedì 28 ottobre 2024 dalle 15 alle 17, al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza collocato nell’edificio 5A del nucleo antico.

Martedì 29 ottobre 2024, dalle 15 alle 17 sarà possibile vaccinarsi alla Casa della Salute della Comunità di Borgonovo in via Seminò 20 e all’ospedale di Fiorenzuola, nella sede dei Servizi territoriali in via Roma 33.

Giovedì 31 ottobre 2024, dalle 14 alle 17, vaccinazioni gratuite alla Casa della Salute e della Comunità di Piacenza a piazzale Milano, 2/6.

chi può accedere gratuitamente

Possono accedere alcune categorie per le quali è prevista l’offerta gratuita: gli addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue e volontari in ambito sociosanitario, personale degli allevamenti e dei macelli, donne in gravidanza. Le sedute vaccinali sono ad accesso gratuito, libero, senza prenotazione o richiesta medica.

Per maggiori dettagli sul calendario degli appuntamenti è possibile consultare la pagina dedicata.