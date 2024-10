Vende orologio prezioso ma viene pagato con assegno falso, una denuncia

Un 45enne ha venduto un orologio prezioso ma è stato pagato con un assegno falso. I carabinieri di San Giorgio hanno identificato e denunciato un 26enne residente a Napoli.

In base a quanto riferito in un comunicato dell’Arma, tutto è iniziato a metà settembre quando il piacentino ha messo in vendita l’orologio su un noto portale del commercio on-line. Un acquirente lo ha contattato e i due hanno raggiunto l’accordo per la vendita: 12.500 euro pagabili con assegno circolare.

Per concludere la trattativa, il piacentino ha preteso di perfezionare il tutto in una banca del posto dove aveva acceso un suo conto corrente. Il venditore ha accompagnato l’acquirente, giunto a bordo di un taxi, nella filiale dell’istituto di credito e l’impiegata, compresa la situazione, si è accertata della genuinità dell’assegno attraverso un rituale contatto telefonico e successiva verifica mediante scanner, prima di concludere l’operazione con l’accredito della somma di 12.500 euro sul conto corrente del piacentino.

Dall’altro lato del telefono c’era però un complice del truffatore. Il giorno seguente il 45enne ha scoperto che l’importo dell’assegno risultava stornato, così si è rivolto ai carabinieri.

I militari, a partire dalle immagini di videosorveglianza della banca, dopo l’analisi della utenza telefonica e le notizie fornite dal taxista che aveva accompagnato il malvivente davanti all’istituto di credito, sono riusciti a risalire al 26enne che è stato denunciato.