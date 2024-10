Castel San Giovanni, il forno crematorio per animali si farà: proteste in consiglio

L’inceneritore per animali al polo logistico si farà. Arpae ha dato l’autorizzazione alla richiesta avanzata a inizio estate da Altair Funecap Italia Spa (del Gruppo Altair specializzato nel settore cremazioni) alla costruizione di un forno crematorio per animali da affezione in via Dogana Po, nel parco logistico castellano.

A nulla è valsa la levata di scudi del consiglio comunale che si era espresso unanimemente a sfavore. “Scriverò alla Regione esprimendo tutto il mio dissenso – ha annunciato la sindaca Valentina Stragliati -, facendomi forte anche della contrarietà di tutte le minoranze. Trovo aberrante che un comune non abbia la minima autorità su un impianto che impatta sul proprio territorio”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ