Il maltempo concede una tregua, ma domani allerta per la piena del Po

Si avvia a tornare lentamente verso la normalità la situazione meteo in Emilia-Romagna dopo le piogge intense dei giorni scorsi che hanno provocato gravi danni in diverse aree della regione.

Per domani, lunedì 28 ottobre, l’allerta resta arancione per criticità idraulica nella pianura piacentina. Non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti del settore montano caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

La criticità idraulica sulle pianure rivierasche del Po è riferita al transito della piena, con livelli superiori alle soglie 2 nell’asta occidentale.