Fugge all’alt e lancia un pacchetto dal finestrino: inseguito e denunciato

Durante un normale servizio di pattugliamento del territorio, un equipaggio del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda ha intimato l’alt ad un 24enne a bordo di un’Audi A5, per nulla intenzionato a fermarsi e farsi controllare. Ha infatti premuto l’acceleratore e intrapreso una fuga per le strade di Fiorenzuola, dando così il via ad un inseguimento durato circa una decina di minuti, per fortuna senza conseguenze, che si è concluso a Lusurasco di Alseno dove il conducente dell’auto è stato costretto a fermarsi perché durante la sua guida spericolata aveva precedentemente impattato con il muretto di un canale danneggiando seriamente la vettura.

ubriaco al volante

E’ quanto accaduto nella tarda serata del 25 ottobre, quando i carabinieri del Radiomobile hanno fermato il fuggitivo, che nel corso dell’inseguimento si era disfatto di un piccolo involucro, nella concitazione lanciato dal finestrino, che nonostante le ricerche dei militari e dei vigili del fuoco non è stato trovato. Il giovane però, era alla guida in palese condizione fisica da abuso alcolico, negando però tale circostanza. Condotto in caserma, sottoposto a perquisizione, si è rifiutato di essere sottoposto ad accertamenti ed ha assunto atteggiamenti provocatori ed oltraggiosi verso i militari. Al termine di tutti gli accertamenti è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto accertamento sullo stato di ebbrezza alcolica, rifiuto accertamento dell’uso di stupefacenti. I carabinieri del Radiomobile poi hanno avviato gli accertamenti sulla validità della patente di guida presentata dal giovane.