Oggi pomeriggio l’autopsia di Aurora. “Incarico con un quesito molto ampio”

Sarà eseguita a Pavia nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre, l’autopsia sul corpo di Aurora, la tredicenne morta venerdì 25 ottobre a Piacenza, precipitata da un palazzo. Lo riporta l’Ansa. L’incarico è stato affidato dal pm della Procura per i minorenni di Bologna Simone Purgato al medico legale Giovanni Cecchetto, alla presenza delle parti. Per il fidanzato 15enne, indagato per omicidio volontario, a piede libero, era presente l’avvocata Rita Nanetti, in sostituzione del difensore di fiducia, Ettore Maini. Per la famiglia della 13enne l’avvocata Stefania Sacchetti, in sostituzione di Lorenza Dordoni.

“È stato conferito un incarico con un quesito molto ampio”, ha spiegato Sacchetti. Il consulente potrà essere affiancato, se lo riterrà, da altri specialisti per l’aspetto tossicologico o per accertamenti genetici. Le parti hanno nominato i propri consulenti: per la famiglia della ragazza, il medico legale Novella D’Agostini.