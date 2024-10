Ordine dei medici, Pagani è il nuovo presidente: “Vittoria di squadra”

Per ora è presidente in pectore. La nomina ufficiale ci sarà la prossima settimana con la riunione del consiglio direttivo, ma di fatto Augusto Pagani sarà il nuovo presidente dell’Ordine dei medici di Piacenza.

I risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Piacenza hanno visto in testa Pagani e la sua lista con 503 voti.

A votare sono stati 898 medici (su 1630) e 122 odontoiatri: un’affluenza significativa, che ha sancito la vittoria su Mauro Gandolfini, capolista di “Per un Ordine al servizio di tutti”, a cui sono andati 307 voti.

All’esito dello spoglio sono risultati eletti, per quanto riguarda i medici: Augusto Pagani (503 voti), Raffaella Bertè (494), Maurizio Bianco (492), Carolina Prati (485), Sara Resi (483), Maurizio Contini (479), Daniela Aschieri (477), Anteo Baricchi (477), Giovanni Aragona (476), Silvia Peveri (475), Nicola Arcelli (468), Greta Gregori (462), Chiara Maffi (460), Chiara Zanzani (459) e Claudiu Roberto Boneff (452). Per quanto riguarda la Commissione degli Odontoiatri sono risultati eletti: Antonio Tosciri (94 voti), Stefano Milani (89), Lucia Quaroni (84), Stefano Pavesi (82) e Marco Zuffi (82). Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono infine risultati eletti Giuseppe Scagnelli (389 voti) e Luca Pilla (375). Eletto quale Revisore supplente Gianluca Cogni (334 voti).

Di seguito i voti ottenuti dai candidati della lista “Per un Ordine al servizio di tutti”: Mauro Gandolfini (307), Massimo Ambroggi (287), Daniela Serena (286), Ernesta Pasetti (285), Roberto Sacchetti (282), Umberto Gandi (270), Giuseppe Civardi (270), Daniela Petraglia (261), Giovanni Centenaro (261), Daniela Padrini (259), Sara Cardinali (256), Marcello Valdini (253), Giovanni Tolomeo (251), Christine Zancani (243), Salvatore Mazzara (240).

“Non è una vittoria personale, ma l’affermazione di una gran bella squadra – spiega Pagani – una squadra composta da un gruppo di colleghi che hanno età ed esperienze diverse sul territorio e con cui lavoreremo nell’interesse della cittadinanza”.

Entro otto giorni verrà convocata la seduta per l’assegnazione delle cariche elettive. Il Consiglio direttivo è costituito da 17 membri, quindici medici insieme ai due candidati più votati della Commissione Albo Odontoiatri.