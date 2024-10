Padre e figlio tredicenne si perdono nei boschi di Selva, ritrovati dai carabinieri

Padre e figlio tredicenne si erano persi nei boschi di Selva di Ferriere : sono stati ritrovati e salvati dai carabinieri. I due, arrivati al mattino da Cremona per una escursione, avevano perso l’orientamento ed è stato necessario far intervenire i carabinieri.

Nella località Selva di Ferriere nella tarda mattinata di ieri, domenica 27 ottobre, i due si sono persi, dopo essersi addentrati troppo, senza rendersene conto, nei boschi. Disorientati, si sono visti circondati da una fitta vegetazione e da continui saliscendi, alcuni molto pericolosi, con il timore sempre più concreto di non riuscire più a ritrovare il sentiero per tornare alla macchina che avevano lasciato sulla statale 654 dopo Selva. Camminando alla ricerca di una via d’uscita, il padre ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

ritrovati grazie al gps

I militari del Nucleo Forestale di Ferriere e i colleghi della Stazione di Farini, studiata rapidamente la carta dei boschi della zona, grazie alla conoscenza del territorio ma soprattutto grazie alle coordinate gps che l’uomo era riuscito ad inviare dal suo cellulare, hanno individuato l’esatto punto dove i due si erano persi.

Il rapido intervento dei carabinieri del Nucleo Forestale e dei colleghi di Farini ha permesso di raggiungere padre e figlio e di ricondurli lungo un sentiero sicuro, dopo avere risalito, con non poche difficoltà, il versante della collina. Spaventati ma incolumi, i carabinieri che li avevano ritrovati, li hanno accompagnati sino alla strada dove avevano parcheggiato la loro autovettura.