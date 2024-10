Raccolta rifiuti, al via la distribuzione dei contenitori Iren alla Besurica

Novità per gli utenti del servizio di racconta dei rifiuti: a Piacenza, dopo la distribuzione avvenuta nella zona “A”, a partire dai prossimi giorni, verranno distribuiti i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare nella “zona B” nel Quartiere Besurica. Gli addetti incaricati di Iren spiegheranno nel dettaglio il nuovo metodo di raccolta, che misurerà esclusivamente la quota di indifferenziato: passeranno presso ogni utenza per informare i cittadini e contestualmente consegnare il materiale per la raccolta. Gli informatori saranno identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al Servizio Ambientale Iren al Numero Verde 800-212607.

Qualora gli informatori non fossero riusciti a consegnare i contenitori a domicilio, sarà possibile rivolgersi ad un Punto Ambiente Temporaneo per il ritiro dei materiali indispensabili alla raccolta differenziata, e per ricevere le informazioni relative con il seguente calendario:

PUNTO AMBIENTE TEMPORANEO – PIACENZA BESURICA ZONA B

Via E. Martini (angolo con Banca di Piacenza)

• lunedì 11 e 18 novembre 14.00/18.00

• giovedì 14 e 21 novembre 9.00/13.00

• sabato 16 e 23 novembre 9.00/13.00 – 14.00/18.00

Scaricando inoltre gratuitamente l’App Iren Ambiente su smartphone o tablet è possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune