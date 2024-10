Stamattina Aurora ricordata dagli amici prima delle lezioni e a scuola

Si moltiplicano in questi giorni le manifestazioni spontanee da parte degli studenti piacentini per ricordare Aurora: proprio questa mattina, nella zona di via Negri, un gruppo di ragazzi di ritroverà alle 7.45 prima dell’inizio delle lezioni.

Si tratta di una manifestazione organizzata in maniera estemporanea, grazie al “tam tam” di messaggi sui cellulari degli studenti, che hanno cercato anche l’adesione dei professori. Il sit-in sarà organizzato in via Negri dove il liceo Colombini – quello frequentato dalla 13enne morta a seguito di una tragica caduta – ha due sedi succursali: un luogo abbastanza spazioso per contenere anche un’eventuale grande adesione al momento di ricordo.

Ma anche non troppo lontano dall’abitazione in cui la giovane è stata trovata morta dopo la caduta.

Sempre questa mattina, al Colombini dovrebbe essere osservato un minuto di silenzio in memoria della giovane.

Proprio ieri, la sorella di Aurora ha annunciato via social di voler organizzare una fiaccolata in suo onore e contro i femminicidi.