Campi da padel e basket nel polo logistico: ecco il centro sportivo per mille lavoratori

Prologis ha inaugurato il nuovo centro sportivo nel polo logistico di Piacenza, per l’esattezza nei pressi di via Bazzani. Il progetto introduce la filosofia “Parklife”, che integra spazi di lavoro e aree ricreative per migliorare la qualità della vita negli hub. Lo spazio – aperto per circa mille lavoratori della zona logistica – comprende due campi da padel e uno da basket, oltre a una food area.

Il manager Sandro Innocenti, responsabile regionale per il sud Europa di Prologis, dichiara che “oltre a portare il benessere fisico e nuovi servizi, per la prima volta introduciamo un concetto nuovo per il mondo della logistica italiana: quello dell’ascolto sociale. Attraverso un programma in tre fasi che vede al nostro fianco Cbre Italia allineeremo i nostri obiettivi in ambito sociale con quelli dei nostri stakeholder esterni sviluppando nel tempo per il territorio iniziative dal valore misurabile”.