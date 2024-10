In un bar a meno di 500 metri da casa della ex a cui non può avvicinarsi: arrestato

Doveva restare a debita distanza dalla sua ex ma, tra tutti i bar a disposizione, è finito proprio in quello più vicino all’abitazione della donna. E subito è scattato l’arresto.

È successo nella giornata di domenica a Piacenza, quando un 36enne marocchino è stato bloccato dalle forze dell’ordine per aver infranto le prescrizioni legate al cosiddetto “codice rosso”, a tutela delle donne vittime di violenza. Una “disattenzione” che lo ha portato subito a processo.

Il 36enne – a seguito di una storia famigliare difficile e a causa di comportamento persecutorio nei confronti della sua ex compagna – era stato allontanato: pur essendo a piede libero, infatti, nei suo confronti era stato disposto il divieto di avvicinamento per meno di 500 metri dall’abitazione della donna e dai luoghi da lei abitualmente frequentati. Domenica, tuttavia, il marocchino non ha rispettato il divieto imposto dal “codice rosso”: è stato trovato dalle forze dell’ordine all’interno di un bar che distava a meno di 500 metri dall’abitazione della sua ex. Di conseguenza, benché non fosse in atto alcun episodio nei confronti della donna, tanto è bastato per far scattare l’arresto in flagranza, come prevedono le norme in questi casi.

L’uomo è finito in tribunale a Piacenza, processato per direttissima, difeso dall’avvocato Giovanna Fanelli. Quest’ultima ha richiesto i termini a difesa e successivamente il giudice ha convalidato l’arresto. Dovrà ripresentarsi alla prossima udienza fissata per il 30 gennaio.