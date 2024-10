Piacenza solidale: Croce Rossa raccoglie 4mila euro grazie al burraco

A Piacenza è andata a segno un’iniziativa benefica organizzata dalla Croce Rossa, che anche quest’anno è tornata per unire divertimento e solidarietà, riusciendo a raccogliere ben 4mila euro in un solo pomeriggio per aiutare le famiglie in emergenza economica del territorio piacentino.

Sono stati in molti i partecipanti che si sono riuniti nel salone monumentale al Palazzo Gotico, in piazza Cavalli a Piacenza, per una giornata dedicata al burraco all’insegna della beneficenza.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio e la collaborazione del Comune di Piacenza, dei circoli Bridge, Jolly Rosso di Piacenza e Ritrovare i Valori di Rivergaro.

All’evento, oltre ai numerosi volontari della Cri Piacenza, hanno partecipato anche la vicepresidente di Croce Rossa Lydia Ansaldi, la delegata tecnica all’inclusione sociale Ivana Casotti e l’assessora alle politiche sociali Nicoletta Corvi.