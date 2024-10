Torna l’estate di San Martino in città: mercatini, castagnata e giochi di una volta

L’estate di San Martino torna in centro. L’appuntamento è domenica 3 novembre dalle 8.30 alle 19 fra Piazza Cavalli, Piazza Duomo e via Roma.

Tanti gli appuntamenti organizzati dall’associazione Mercanti di Qualità Piacenza, Confcommercio Piacenza e Fiva Piacenza, Confesercenti, Cna, Vita in centro, Associazione Quartiere Roma, Iren e il Comune di Piacenza.

In Piazza Cavalli e via Cavour sarà presente il Mercato dei Mercanti di Qualità con i produttori locali e un’ampia scelta di prodotti tipici e artigianato, mentre in Largo Battisti sarà organizzata la castagnata a cura della Croce Bianca Piacenza. In Piazza Duomo, oltre 50 espositori proporranno le loro creazioni e specialità culinarie. Saranno presenti i Giochi di una volta per più piccoli. Anche lì la Proloco di San Pietro in Cerro organizzerà una castagnata e saranno presenti i banchetti di Croce Rossa

Italiana di Piacenza, La casa di Iris, Associazione ASSOFA ONLUS Piacenza, Unicoop cooperativa sociale.

In via Roma dalle 9 alle 18 torna il Via Roma Street Market con vintage, hobbistica, oggettistica, libri e una castagnata proposta dagli alpini.

Diversi sono anche gli eventi previsti: dalla sfilata degli Sbandieratori che animerà le vie del centro storico dalle 16 alle 18 con gran finale in Piazza Cavalli allo spettacolo a cura della Unità Cinofila Croce Rossa Italiana Piacenza alle 15 in Piazza Duomo.