Trevozzo: successo per la festa dell’anolino tra cibo e solidarietà

Trevozzo, in Val Tidone, ha accolto con entusiasmo la terza edizione della festa dell’Anolino, un evento che ha richiamato ben duemila visitatori e ha visto la preparazione di due quintali di deliziosi anolini. Organizzata dai volontari della Pro Loco di Strà Trevozzo, la manifestazione non ha solo celebrato il re della cucina piacentina, ma ha anche dimostrato un forte spirito di solidarietà.

Durante i due di festeggiamenti, gli organizzatori hanno avuto il piacere di consegnare un maxi assegno di 5000 euro all’hospice di Borgonovo. Questa generosa donazione è stata possibile grazie alla partecipazione di diverse associazioni dell’alta valle, unite per sostenere la Casa per le cure palliative e offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

Un momento emozionante della manifestazione è stato il riconoscimento all’ideatore della festa, il volontario Stefano Fulgosi. Il presidente della Pro Loco di Strà Trevozzo, Luca Cassi, ha consegnato a Fulgosi una targa di riconoscimento, esprimendo gratitudine a nome di tutti i volontari.

La Festa dell’Anolino non è stata solo un’opportunità per gustare specialità culinarie, ma anche un esempio di come la comunità possa unirsi per un fine nobile. Con il suo grande successo, la manifestazione si conferma un appuntamento imperdibile per tutti i cittadini.