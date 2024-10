“Un albero per ogni nato”: a Lugagnano piantati 42 alberi, cinque a Rustigazzo

Il desiderio di prendersi cura dell’altro ha accompagnato, sabato 26 ottobre, a Lugagnano, l’inaugurazione dei quarantadue alberi piantati per ogni nato, un fiocco ciascuno: ventitré frassini per i nati nel 2022 e diciannove, tra aceri, noccioli e liriodendri per quelli del 2023.

Cinque di questi alberi sono stati interrati nella frazione di Rustigazzo: pur registrando un calo delle nascite, dopo il Covid, le zone di montagna vengono rivalutate, come ha sottolineato la vicesindaca di Lugagnano Tiziana Gruppi, colpita dalla partecipazione dei genitori e il loro orgoglio nel ricevere una pergamena a ricordo dei propri figli.

L’adesione al progetto, “Un albero per ogni nato”, è obbligatoria per i comuni con più di 15mila abitanti, ma l’amministrazione di Lugagnano ha deciso, dal 2019, di farne parte. Da allora sono più di centocinquanta le piante messe a dimora.

