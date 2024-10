Vigolzone, pronto lo sportello unico digitale nell’ufficio postale mobile

Il progetto “Polis – Casa dei servizi digitali” interesserà anche l’ufficio postale in via Roma 44 di Vigolzone che da oggi fino ai primi di gennaio 2025 subirà interventi che lo renderanno uno “Sportello unico digitale di prossimità”, un luogo in cui, oltre ai consueti servizi offerti dalla Posta, si potranno fare operazioni e richiedere servizi legati alla Pubblica amministrazione, dal passaporto alle certificazioni Inps.

Oggi l’ufficio di Vigolzone sarà chiuso, ma i servizi saranno garantiti grazie all’installazione di un ufficio postale mobile, posto allo stesso indirizzo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ