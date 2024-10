Acli Piacenza, il nuovo presidente è Pietro Natale eletto all’unanimità

Il nuovo presidente di Acli Piacenza è Piero Natale, attuale direttore di Enaip. Natale è stato eletto all’unanimità dal nuovo consiglio che si è riunito al seminario vescovile martedì 29 ottobre.

GLI INCARICHI

Gli incarichi assegnati sono: Roberto Agosti, vice presidente vicario; Paolo Rizzi, vice presidente; Gianmarco Marchettini, responsabile amministrazione; Carlotta Benatti, responsabile sviluppo associativo; Mariangela Cappelletti, segretario; Sara Losi, responsabile progettazione.

Il presidente Natale, dopo aver ringraziato il predecessore Alessandro Candido e il consiglio ha illustrato le linee di programma da avere a riferimento nei prossimi quattro anni, linee ispirate a tre importanti documenti: la Costituzione Italiana, le Encicliche di Papa Francesco Laudato sia e Fratelli tutti e lo Statuto delle Acli.

GLI OBIETTIVI

Tra i principali obiettivi da perseguire, il nuovo presidente ha indicato: la lotta alla povertà, alle disuguaglianze, alla precarietà ed ai fenomeni di devianza, con particolare attenzione alle donne, giovani e lavoro. Ha garantito il pieno sostegno alle famiglie ed alle persone più fragili, con una particolare attenzione alla dignità della persona, alla solidarietà ed alla difesa dei più deboli. Ha altresì confermato la partecipazione delle Acli alle iniziative a favore della pace e la solidarietà tra i popoli ed a sostenere con vigore la tenuta delle strutture democratiche del Paese, mantenendo viva la coesione sociale e favorendo la democraticità delle strutture partitiche, per esercitare pienamente i doveri di cittadinanza e la partecipazione diretta dei cittadini. Ha evidenziato la necessità di condividere e partecipare, con tutto il mondo dell’associazionismo e del volontariato, alla progettazione del futuro della nostra Comunità, per dare speranza e prospettive alle nuove generazioni.

I PUNTI CRITICI

Ha esaminato in dettaglio sia il mercato del lavoro locale che i principali aspetti sociali della nostra Comunità, evidenziando i principali punti critici a cui dedicare attenzione ed impegno come Acli e come azione congiunta ed integrata dei propri servizi (Caf, Patronato ed Enaip), mettendo in atto diverse misure interne finalizzate a sostenere la tenuta ed il rafforzamento dei Circoli, a ricercare una maggiore integrazione interna per garantire l’erogazione coordinata di “pacchetti” di servizi ai quasi 10.000 utenti delle strutture Acli e ad alimentare i momenti di collaborazione con la Chiesa e le Associazioni cristiane, gli Enti Pubblici, la Cooperazione sociale, il Terzo settore, il Volontariato ed il Sindacati.