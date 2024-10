Bassa ricoperta da ragnatele giganti: fenomeno strategico per sopravvivere

Anche chi non sia fan degli aracnidi, o magari soprattutto chi i ragni li teme, avrà notato in questi giorni chilometri e chilometri di ragnatele distese sui campi. Una velatura bianca molto evidente nella Bassa piacentina, tra Bersano e Besenzone, con segnalazioni anche da Fiorenzuola e da tutta la zona che confina con il Parmense. Come un panorama da Halloween, per gli entomologi le tele bianche sono una straordinaria dimostrazione della resilienza dei ragni.

una strategia di sopravvivenza

Che in questi giorni di forti piogge e campagne allagate, utilizzano quello che meglio sanno fare, le ragnatele, come ascensore per salire un po’ più su e sopravvivere, sfuggendo dall’acqua. Una strategia che questi micro esseri, secondo gli esperti, mettono in atto quando il suolo rimane bagnato molto a lungo: in questi frangenti, le specie di ragni che vivono a terra vanno a ripararsi in punti più alti per non annegare, telando completamente gli alberi, i cespugli, o i fili d’erba.

fenomeno da social

Intanto il curioso panorama sta facendo impazzire i social: secondo molti, mai si era visto un fenomeno di tali proporzioni da queste parti, secondo altri è tipico di ogni autunno da secoli, solo che prima non c’erano i social. C’è chi racconta di avere ritrovato la propria bici in campagna ricoperta dall’appiccicosa tessitura, chi ha fotografato il cane avvolto di bianco dopo la solita passeggiata lungo gli argini. Come si diceva una volta, mai calpestare un ragno perché porta male, mentre le ragnatele in dispensa portano bene. A crederci, e a lasciarli in pace, si direbbe che stia arrivando un periodo molto fortunato.

