Castello, centro diurno anziani chiuso in pandemia: “Quando verrà riaperto?”

“Quando verrà riaperto il centro diurno per anziani?” La questione del centro diurno gestito da Asp nell’Albesani di Castel San Giovanni, chiuso durante la pandemia e mai più riaperto, è rimbalzata tra i banchi del consiglio comunale. Ad oggi i quattro anziani di Castello che ne hanno fatto richiesta vengono inviati in quello di Gragnano. La questione è stata sollevata in consiglio comunale dalla consigliera Roberta Bargiggia (Civiltà Castellana) che ha chiesto conto circa le “tempistiche di riapertura” del servizio.

i numeri dell’albesani

Il centro diurno fino a prima del covid era attivo nel chiostro dell’istituto Albesani. Accoglieva una media di 5 anziani, contro una capacità di 15 posti e perdite annue che si aggiravano attorno ai 70mila euro “Io stessa ho sollevato la questione in sede di comitato di distretto – ha reso noto la sindaca Valentina Stragliati -.La mia volontà è di riattivarlo ma il problema è la sostenibilità economica”.

