Conservatorio Nicolini, borracce e nuovi distributori d’acqua: “Lotta alla plastica”

Acqua per tutti al Conservatorio Nicolini di Piacenza. Sono tre i nuovi distributori gratuiti che sono stati collocati nell’ateneo di via Santa Franca, più un altro che sarà posizionato entro le prossime settimane. Bisogna però avere le borracce da riempire: ecco perché la presidenza del Conservatorio ne ha distribuita una per ogni studente e docente, rigorosamente con il logo ufficiale e in due differenti misure. “Vogliamo così abbattere il consumo di plastica nel pieno rispetto dell’ambiente” ha sottolineato il presidente Massimo Trespidi.

È stata inoltre presentata una nuova convenzione tra l’ateneo e il vicino Irish Pub, con sconti per gli studenti, i docenti e il personale amministrativo. L’accordo tra il Conservatorio Nicolini e il locale privato, che sarà formalizzato attraverso l’erogazione di tessere personalizzate agli allievi, prevede anche la possibilità di organizzare le cosiddette “jam session”, ovvero spettacoli musicali perlopiù spontanei e improvvisati.