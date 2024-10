Due risse in poche settimane, chiusura di otto giorni per un locale del centro

Un provvedimento di chiusura temporanea di 8 giorni è stato emesso dal questore di Piacenza nei confronti di un locale del centro cittadino.

La sospensione dell’attività si è resa necessaria a seguito di un intervento del 27 ottobre da parte della polizia, assieme ai militari del nucleo Radiomobile dei carabinieri, per una segnalazione di rissa nei pressi del locale. Gli operatori intervenuti hanno notato la presenza di diverse persone all’esterno del locale e tra questi una persona ferita; analogamente il 6 ottobre scorso il personale della Questura di Piacenza era intervenuto all’esterno del locale per una lite tra numerosi ragazzi, di cui alcuni poi identificati e denunciati per i reati di rissa e lesioni personali aggravate.

Per questo motivo, per impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e di turbativa dell’ordine pubblico e prevenire ulteriori situazioni che potrebbero ancora nell’immediato rappresentare una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività.