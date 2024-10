Fiorenzuola, due giovani alla giuida dell’oratorio. Filippo e Chiara: “Siamo cresciuti qui”

Cresciuti in oratorio, ora ne sono i responsabili. Entrambi vogliono diventare maestri elementari, entrambi sentono che la loro vocazione professionale è quella educativa. Sono Filippo Braghieri, 25 anni, all’ultimo anno di Scienze della Formazione primaria all’Università di Reggio, e Chiara Giudici, 22 anni, che frequenta la stessa facoltà alla Cattolica di Piacenza. Sono loro i nuovi referenti dell’Oratorio parrocchiale di Fiorenzuola che accoglie ogni giorno almeno 30 bambini o ragazzi dalla seconda elementare alla terza media. E i più grandi? Trenta giovani delle superiori continuano a frequentare l’oratorio, in veste di educatori dei più piccoli.

I due nuovi referenti (che prendono il testimone da Andrea Dadomo) si conoscono bene perché sono catechisti dello stesso gruppo. Inoltre hanno già avuto modo di collaborare nel gruppo dei responsabili degli educatori dell’oratorio. Oltre a loro, nel team di coordinamento ci sono Stefano Avanzi, Michele Andreozzi, le due new entry Emanuele Falzi e Irene Ermanni. E non solo: in uno staff più ampio (presieduto da Fabio Umili) ci sono anche 20 genitori volontari che collaborano alla gestione dell’oratorio e delle feste, come quella di apertura dell’anno catechistico ed educativo tenutasi di recente.