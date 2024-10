Lupo a passeggio in centro a Perino. L’esperto: “Non lasciate i cani liberi”

I lupi sono sempre più vicini alle case. E’ un dato di fatto. Nelle alte valli piacentine sono diverse le segnalazioni della presenza di esemplari a qualche decina di metri dalle abitazioni oltre a quelle di animali predati. E’ di ieri sera, martedì 29 ottobre, l’avvistamento di un lupo che vagava indisturbato nel centro di Perino, in Val Trebbia, mentre di pochi giorni fa la segnalazione di un esemplare che attraversava l’alveo del Nure nel comune di Bettola. A Farini, in Val Nure, venerdì sono stati visti chiaramente tre esemplari tra le case, nella zona della scuola. “Erano circa le 23 di venerdì – racconta Martina Picca –. Mi hanno guardato e se ne sono andati, attirati probabilmente dall’abbaiare di cani più a valle. Ugualmente mi è successo sabato sera, mentre domenica li ho trovati al centro sportivo. Lunedì la mia vicina ha trovato escrementi di lupo e l’erba piegata in modo tale da far pensare che ci abbiano dormito. Siamo preoccupati per i nostri cani, ma anche per noi stessi e per i bambini. Io non sono sicura che il lupo non mi attacchi quando magari porto con me il cane.

il parere dell’esperto

Le cose sono cambiate. Non sono mai venuti così vicino alle case”. Le cose sono cambiate. Lo conferma anche Enrico Merli, responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza Regione Emilia-Romagna. “Tutto il territorio provinciale è interessato dalla presenza della specie in modo stabile – conferma -. Gli animali si muovono di più. E gli animali domestici devono sempre essere custoditi. Non è più opportuno lasciarli liberi. E questo sarà un comportamento da tenere anche in futuro”.

