“Non stiamo zitte”: il coraggio di chi scattò la foto di Aurora con il 15enne

“Non stiamo zitte, non chiudiamo gli occhi, basta avere paura e basta ignorare”.

Sono le parole contenute in un messaggio inviato alla sorella maggiore di Aurora dalla ragazza di 17 anni che ha scattato una foto nella quale viene immortalata una scena avvenuta il 4 ottobre scorso alla fermata degli autobus della Lupa, lungo via Colombo. Si vede il 15enne, ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario, tenere per un braccio Aurora, che al suo confronto appare minuta, uno scricciolo.

Con maturità e un grande senso di solidarietà, la ragazza si rende disponibile a testimoniare, vuole che quell’immagine sia utile alle indagini. E infatti è stata proprio lei a contattare la sorella della 13enne per mostrarle il suo scatto e per capire se la scena a cui aveva assistito riguardava Aurora.

La 17enne quel giorno era con due amiche. Anche Aurora era in compagnia di due amiche. E con loro c’era il 15enne. “Lui la strattonava un po’ dicendo di voler parlare e lei cercava di staccarsi racconta la testimone in un altro messaggio – finché lui non l’ha presa con forza e portata da parte per litigare”. Ed è allora che le tre ragazze più grandi, dopo aver scattato la foto, intervengono.