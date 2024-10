Sorpreso ad abbandonare rifiuti fuori dai cassonetti: multa da 300 euro

Un quarantenne residente a Casalpusterlengo è stato sorpreso a scaricare rifiuti fuori dai cassonetti lungo via Bottarone. L’uomo si è visto rifilare una multa da 300 euro dagli agenti della Polizia locale di Castel San Giovanni. che lo hanno sorpreso grazie alle telecamere piazzate nella zona. Agli agenti l’uomo si è giustificato dicendo che doveva liberarsi degli scarti di un trasloco.

Inciviltà continua

Dalla scorsa primavera ad oggi gli agenti della Polizia locale di Castello hanno contato non meno di 12 altri episodi fotocopia, tutti con protagonisti incivili che hanno assunto via Bottarone quale luogo preferito in cui scaricare liberamente i loro rifiuti.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’