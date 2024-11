Emilia-Romagna: prorogato il contributo per le parrucche per alopecia areata grave

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di prorogare fino al 31 ottobre 2026 la scadenza per presentare domanda di contributo per l’acquisto di parrucche destinate ai pazienti affetti da forme gravi di alopecia areata. L’iniziativa mira ad ampliare l’accesso al contributo, inizialmente previsto fino al 31 ottobre 2024, e risponde a un fabbisogno che, al momento, è stato soddisfatto solo in parte: soltanto 149 persone hanno beneficiato del sostegno, nonostante quasi il 75% dei 220mila euro stanziati resti ancora disponibile.

Per ottenere il contributo, che può arrivare fino a 400 euro, i richiedenti devono avere almeno 16 anni, essere residenti in Emilia-Romagna e soffrire di alopecia areata grave da almeno un anno, in chiazze multiple che interessa più del 40% del capo, totale che interessa l’intero cuoio capelluto, universale che interessa tutto il corpo.

Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate all’Ausl di Bologna, che garantirà l’acquisto di una sola parrucca.

Sarà accettata solo la documentazione inviata tramite posta elettroca certificata all’indirizzo [email protected]. La domanda deve includere vari documenti, tra cui una copia della tessera sanitaria, una copia di un documento di identità valido del beneficiario finale (o dell’eventuale diverso soggetto richiedente per conto del beneficiario), un certificato rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale che attesti l’alopecia da almeno un anno e la ricevuta di avvenuto pagamento per l’acquisto della parrucca (fattura o scontrino recante il codice fiscale del paziente o della paziente beneficiari del contributo) posteriore alla data del 1^ gennaio 2022.

Il modulo è scaricabile dal sito dell’Ausl Bologna.