Fiorenzuola, dopo il furto aggredisce i carabinieri: fermato grazie allo spray

Dopo il furto, ha tentato di aggredire i carabinieri ma è stato subito riportato alla calma con l’uso dello spray irritante. Così un 23enne marocchino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver rubato nei giorni scorsi all’interno di un piccolo supermercato di Fiorenzuola.

L’episodio risale al tardo pomeriggio di lunedì 28 ottobre quando il 23enne – che è senza fissa dimora – è stato bloccato dai carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola nella zona di piazza Caduti. Poco prima, l’uomo aveva fatto “visita” ad un negozio del paese, sottraendo alcuni prodotti alimentari di scarso valore per poi fuggire subito senza pagare.

Gli addetti hanno quindi chiesto l’intervento del 112 e i militari nell’arco di poco tempo si sono imbattuti nel giovane, mentre camminava a piedi per le strade della cittadina. Al momento di essere identificato, il 23enne – che non aveva con sé la refurtiva, forse già consumata – ha dato in escandescenze. Prima si è dimostrato poco collaborativo, poi ha gettato a terra cartacce e rifiuti che aveva in tasca e, infine, ha cercato di colpire i carabinieri: questi si sono scansati giusto in tempo per evitare calci e pugni e poi sono stati costretti ad immobilizzarlo utilizzando lo spray urticante in dotazione alle forze dell’ordine. Nessuno dei militari è rimasto ferito.

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Il 23enne è stato quindi condotto in caserma a Fiorenzuola per essere identificato e per le procedure del caso. Essendo senza fissa dimora, i militari lo hanno indirizzato alla questura di Piacenza in modo da regolarizzare la sua presenza sul territorio. Sul caso specifico, invece, il giovane è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane non è nuovo alle forze dell’ordine: alle spalle ha già diversi episodi, per reati simili.