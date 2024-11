Giocavano a tennis vicino al teatro: multati due giovani a Castel San Giovanni

Giocavano a tennis sulla soglia del teatro, mentre all’interno erano in corso i preparativi della prima. Due giovani, entrambi maggiorenni, sono stati sanzionati con 50 euro di multa per aver violato il divieto di gioco a palla in piazza cardinale Casaroli.

È in vigore da oltre un anno, infatti, l’ordinanza che vieta di giocare a palla nella piazza salotto di Castello anche se fino ad oggi non era mai stata applicata. La sua applicazione riaccende l’eterno dibattito tra favorevoli e contrari all’utilizzo per scopi ludici, come per l’appunto il gioco del pallone, delle piazze della città.

Piazze dove peraltro, è il caso di piazza Casaroli, non si contano gli innumerevoli atti di vandalismo, danneggiamenti ai danni di panchine, muri, selciato, cestini.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ