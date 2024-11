Piacenza celebra la giornata delle Forze armate, tre medaglie d’onore ai deportati

Lunedì 4 novembre anche a Piacenza verrà celebrato il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.

Alle ore 10.10 in Piazzetta Mercanti, alla presenza del Picchetto in armi schierato, saranno resi gli onori ai caduti e deposte le corone al sacrario; a seguire nella vicina basilica di San Francesco, sarà celebrata la messa in suffragio dei caduti, al termine della quale, in piazza Cavalli, alla presenza delle autorità civili e militari, si svolgerà la cerimonia militare con schieramento dei plotoni.

Alla cerimonia alla quale parteciperà anche la Banda Ponchielli, è previsto lo sfilamento della bandiera di guerra del Secondo Reggimento Genio Pontieri, del gonfalone della Città di Piacenza decorato di medaglia d’oro al valor militare e di quello della Provincia nonché dei medaglieri e dei labari delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

Nell’ambito della manifestazione il prefetto consegnerà tre medaglie d’onore concesse dal presidente della Repubblica alla memoria di tre concittadini deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

I destinatari dei riconoscimenti sono:

Bruno Barti (alla memoria) Militare deportato dal 19/09/1943 al 06/03/1945 e internato ad AK di Schonholz, Ospedale 136 di Berlino Stalag IV B Zeithan.

Giovanni Di Nino (alla memoria) Militare appartenente al corpo dei Bersaglieri deportato e internato in Germania campo di Barenthele Grunewaldstrass Amburgo fino al 15/07/1945.

Gaetano Biagio Malorgio (alla memoria) Aviere della Regia Aeronautica catturato il 15/01/1944 e deportato in Germania fino al 16/01/1945.

Al termine della cerimonia sarà possibile visitare la mostra statica con info point e materiali di specialità delle Forze Armate e di Polizia allestita in Piazzetta Mercanti.