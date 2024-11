Promis Gruparel, 2mila euro a Armonia: stasera Halloween party in piazza Roma

“Gropparello è viva sempre, non solo in estate”. Questo il messaggio forte e chiaro lanciato sui social e nella vita reale dai volontari di Promis Gruparel, associazione attiva da due anni e nata proprio con l’obiettivo di promuovere le colline e le bellezze della Val Vezzeno.

“Siamo nati per amore di Gropparello e per amore continueremo a creare eventi, instaurare collaborazioni, unire le persone e valorizzare il nostro territorio – sottolinea il presidente Marco Maggi -. Un impegno che non è stagionale. Le nostre colline meritano considerazione non solo in tarda primavera o nel cuore dell’estate. La nostra vallata è viva, le nostre attività lavorano, i nostri abitanti si incontrano tutto l’anno”.

Donazione a Armonia Onlus

Una missione, quella dei ragazzi di Promis Gruparel, che lascia il segno anche nel mondo della solidarietà: l’associazione di volontariato ha infatti da poco devoluto 2mila euro ad Armonia a sostegno della sensibilizzazione e della ricerca contro il tumore al seno. “La donazione è il risultato dell’ottima riuscita della Camminata in Rosa che abbiamo organizzato a inizio mese insieme a Nuova Pro loco Gusano e Comitato Borgo di Sariano in ricordo di Ilaria Zanetti” commenta Andrea Previdi, dallo scorso gennaio membro del direttivo Promis. Il bonifico è già stato effettuato ma giovedì 7 novembre – in occasione del convegno dedicato alla salute della donna con protagonista Dante Palli, direttore della Breast Unit e della Chirurgia senologica dell’Ausl di Piacenza – verrà consegnato il maxi assegno nelle mani della presidente di Armonia Erika Caffi. L’evento inizierà dalle 21.00 nella sala consiliare di Gropparello.

stasera Halloween party a Gropparello

“Siamo orgogliosi e entusiasti di quello che abbiamo fatto e continueremo a fare” precisa il presidente Maggi. A proposito di prossimi appuntamenti ideati con l’obiettivo di rendere la Val Vezzeno attraente anche in autunno e in inverno si parte già questa sera, giovedì 31 ottobre con “Gropparello inFESTAto“: Halloween party organizzato in sinergia con il Castello di Gropparello e i bar del paese: nel fortilizio tutto pronto per la notte delle streghe, in piazza Roma già dal pomeriggio la merenda paurosa e la partenza per l’avventura del “Dolcetto o scherzetto” insieme alle Pink Mums. Dal tramonto in avanti musica dal vivo con The Bobelsons e Dj Overdrop e stand gastronomici pronti a offrire diverse bontà tra cui tortelli di zucca, fritto misto e carne alla griglia.

I prossimi eventi in Val Vezzeno

Due giorni dopo, durante la mattinata di sabato 2 novembre, Promis Gruparel insieme a Unconventional training club partirà la camminata tra i colori autunnali della Val Vezzeno. Al termine del percorso di circa otto chilometri anolini in brodo per tutti.

Nel calendario eventi di Promis Gruparel è cerchiata in rosso anche domenica 15 dicembre quando torneranno i tanto apprezzati mercatini di Santa Lucia organizzati con la collaborazione del Comune di Gropparello e le attività commerciali del territorio.