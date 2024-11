Sciopero generale e studenti rimandati a casa: diverse scuole chiuse nel Piacentino

Diverse scuole chiuse stamattina (31 ottobre) nel Piacentino. In seguito allo sciopero generale nel settore dell’istruzione, indetto a livello nazionale da Flc Cgil, oggi molti studenti non sono potuti entrare in classe, scoprendolo poco prima del suono della campanella. Le segnalazioni di istituti chiusi o con orario ridotto, a fronte dell’adesione totale o parziale alla mobilitazione, arrivano ad esempio dal campus Raineri-Marcora, il liceo Colombini, il terzo e il settimo circolo didattico di Piacenza, il comparto Faustini-Anna Frank, Monticelli, Gropparello e non solo.

La manifestazione della Cgil è prevista stamattina davanti alla prefettura per chiedere “un contratto giusto e un lavoro stabile” per i docenti, il personale amministrativo e i collaboratori Ata.