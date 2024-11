Tamponamento sull’A1, intervengono i vigili del fuoco: nessun ferito

Un incidente si è verificato oggi (31 ottobre) sull’autostrada A1, al chilometro 75 in direzione Bologna, all’altezza del territorio piacentino, coinvolgendo tre auto in un tamponamento. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra gli automobilisti, ma l’episodio ha causato disagi al traffico, con rallentamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Le dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine.