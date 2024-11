Turismo, a Castel San Giovanni manca un Info point: servono 50mila euro

A Castel San Giovanni e in Val Tidone manca un ufficio di promozione turistica. Da quando l’Info point di piazzale Carona ha chiuso, il servizio è di fatto cessato e per riattivarlo servono non meno di 50 mila euro da dividere tra Castello e tutti i comuni del comprensorio.

“L’intenzione – spiega l’assessora al turismo Wendalina Cesario – è di esternalizzare il servizio a professionisti del settore, ma prima – aggiunge – bisogna valutare tanti aspetti, tra cui quello economico”. Castello avrebbe il vantaggio di essere giĂ dotato di locali attrezzati in piazzale Carona e di avere il supporto di uffici comunali strutturati che potrebbero fare da “ponte” con gli uffici della Regione. I tempi saranno in ogni caso lunghi e nel frattempo ogni comune dovrĂ fare da sè.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTĂ€